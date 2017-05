Bernard z Clairvaux, Miodopłynny Spin-Doktor

Wspominamy dzisiaj uwiecznienie, czyli narodziny dla nieba, jak zwykli nazywać dzień śmierci chrześcijanie, Bernarda z Clairvaux, co po polsku znaczy – „z Jasnej Doliny”. Tak nazywał się jego klasztor w dzisiejszej Francji, jeden z think-tanków dwunastowiecznej Europy, wyrwawszy ją z marazmu feudalnego rozdrobienia wezwaniem do wypraw krzyżowych: „Bóg tego chce”. Bernard, zwany „Doktorem Miodopłynnym”, przedstawił nowy ideał sił pokojowych – krzyżowców, wojska chrystusowego. Walcząc z herezjami, nie bał się równocześnie podkreślać, że Chrystus „stworzony” został na ziemi z ciała Maryi. A zatroskani o zdrowie cielesne wspomnieć mogą jego legendarne zamiłowanie do postu – podobno „z największym smutkiem godził się zjeść troszkę chleba”, co świadczyć może o problemach wrzodowych, choć równocześnie w młodości uchodził za niezwykle atrakcyjnego młodego człowieka. Skąd święci czerpali swą legendarną siłę? Oto pytanie na sierpień.