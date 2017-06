Spłonął drogocenny dla białoruskich katolików kościół

Wczesnym rankiem 6 czerwca spłonął zabytkowy drewniany kościół w Kluszczanach (obecnie rejon ostrowiecki obwodu grodzieńskiego, tejże diecezji katolickiej na Białorusi, dawne województwo i diecezja wileńska). Rozpatrywane wersję są oczywiście dwie: podpalenie lub zwarcie instalacji elektrycznej. Smaczku sprawie dodaje fakt, że dwa tygodnie wcześniej lokalne władze odmownie ustosunkowały się do idei włączenia tej osiemnastowiecznej świątyni do rejestru zabytków, prawem chronionych. Opinia publiczna sądzi, że dla władz byłoby to niewygodne, bądź też zgoła, że ktoś zapragnął wejść w posiadanie kościelnego terenu w sposób znany w środowiskach białoruskiego obrotu nieruchomościami. Obstawiamy jednak na durną młodzież z tych mieścin, skąd Dzierżynski rodem. Od dwu tygodni trwają bowiem na Białorusi wakacje, a tu jeszcze w dacie spotkały się dwie szóstki. Może też chodzić o tarcia ideologiczne kręgów narodowo-białoruskich i neosowiecko-rosyjskich.

Sto lat temu bowiem w Kluszczanach wikariuszem był ks. Konstanty Stepowicz (pseudonim literacki – Kazimir Swajak), poeta i jeden z liderów białoruskiego odrodzenia narodowego. To właśnie jego posługa tamże była głównym argumentem za włączeniem do spisu zabytków tego prawie trzystuletniego kościoła. Z drugiej strony, nieistniejący już dwór Szajkuny w Kluszczanach należał do szwagrostwa majora „Łupaszki”. A zatem ludzi, dla których miejsce to jest solą w oku, z pewnością nie brakuje.

Gdyby też miała sprawdzić się ta ostatnia wersja tragicznych zdarzeń, to rzuciłoby to istotne światło na i tak już opłakane skutki umizgów przedstawicieli Polaków na Wileńszczyźnie z ruskim mirem.

Wszystko to sprawia, że cała sprawa jest warta dalszej uwagi, pod którą ją też weźmiemy.