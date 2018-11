Kiedy ktoś wreszcie powie o tym prawdę

T o środowisko, rozprzestrzeniające swe trujące zachowania w społeczeństwie, jak rak. To wśród nich ciągle wykrywa się przypadki nadużywania alkoholu przy wykonywaniu swych czynności i wykorzystywania tych czynności do molestowania seksualnego. Wiadomo zresztą, że ich zachowania są przejawem zaburzeń psychicznych – rekompensują tak sobie różne braki i niepowodzenia. Ich organizacje mają na sumieniu największą na świecie liczbę zabójstw, także wśród nich najwięcej znajduje się szaleńców. Krew i łzy znaczą ich drogę. Za swe usługi, a właściwie za siedzenie na tyłku domagają się pieniędzy i sądzą, że ich pozycja społeczna jest wystarczającym uprawnieniem do zarobkowania, a nie płacą za to żadnych podatków. Chcieliby, żeby wszyscy im się kłaniali i żeby wszyscy od nich byli zależni. Brak profesjonalizmu i zwyczajne buractwo zdradza ich na każdym kroku, lecz czują się bezkarni. Wywierają przemożny nacisk na władze i terroryzują całe społeczności lokalne, wszędzie ich pełno. Dawno powinni zostać w imię postępu zdelegalizowani. Spróbujcie sobie wyobrazić, jak wspaniały bez nich byłby świat. Kiedy ktoś wreszcie odważy się publicznie wszystko to powiedzieć, kiedy ktoś wreszcie nakręci o nich odważny film. Oczywiście wiecie, o kim mówię. O kierowcach pojazdów mechanicznych. I zwróćcie uwagę, że mam pełne prawo tak o nich mówić, bo do nich nie należę. Czekam, aż przyznają się sami.